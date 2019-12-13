Endonezya'da Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, Orta Sulawesi eyaletine bağlı Sigi bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu selde 20 evin zarar gördüğünü açıkladı.

Selden olumsuz etkilenen 60 aileyi güvenli bölgeye tahliye edildiğini anlatan Wibowo, su altında kalan 51 yaşında bir erkek ve 8 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Wibowo, bölgedeki selzedelere yardım çalışmalarına da başlandığını belirtti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: AA