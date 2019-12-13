Cezayir'de cumhurbaşkanı adayı Abdulmecid bin Tebbun cephesi, Tebbun'un seçimi kazandığını ilan etti.



Bin Tebbun'un oyların yüzde 64'ünü aldığı belirtildi.

Tebbun'un, ülkedeki 48 vilayetten 35'inde tek başına oyların yarısını aldığı açıklandı.

Gayri resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor

Diğer adaylar ise seçimlerin ikinci turunun olduğunu, ilk turda kimsenin kazanmadığını savundu.

Bağımsız Seçim Komisyonu'nun bugün gayri resmi seçim sonuçlarını ilan edilmesi bekleniyor.

Ardından bir hafta içinde Anayasa Komisyonu resmi sonuçları açıklayacak.

24 milyon seçmenden 9 milyondan fazlası oy kullandı

Seçime katılma oranının yaklaşık yüzde 41 olduğu, 24 milyon seçmenden 9 milyondan fazlasının oy kullandığı duyuruldu.

Kaynak: TRT Haber