Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanmaya en yakın aday Abdulmecid bin Tebbun13 Aralık 2019 Cuma 06:23 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 06:22
Cezayir'de 5 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Seçimlerde kazanmaya en yakın aday Abdulmecid bin Tebbun olarak açıklandı.
Cezayir'de cumhurbaşkanı adayı Abdulmecid bin Tebbun cephesi, Tebbun'un seçimi kazandığını ilan etti.
Bin Tebbun'un oyların yüzde 64'ünü aldığı belirtildi.
Tebbun'un, ülkedeki 48 vilayetten 35'inde tek başına oyların yarısını aldığı açıklandı.
Gayri resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor
Diğer adaylar ise seçimlerin ikinci turunun olduğunu, ilk turda kimsenin kazanmadığını savundu.
Bağımsız Seçim Komisyonu'nun bugün gayri resmi seçim sonuçlarını ilan edilmesi bekleniyor.
Ardından bir hafta içinde Anayasa Komisyonu resmi sonuçları açıklayacak.
24 milyon seçmenden 9 milyondan fazlası oy kullandı
Seçime katılma oranının yaklaşık yüzde 41 olduğu, 24 milyon seçmenden 9 milyondan fazlasının oy kullandığı duyuruldu.
Kaynak: TRT Haber