Cezayir'de beş adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona ererken, ülkede gün boyu seçim karşıtı gösteriler devam etti.

Ülkede muhalefetin ve sokağın itirazlarına rağmen bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi resmen sona erdi.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Muhamme Şerfi, seçimlere katılımın yüzde 50 civarında olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Göstericilerden "seçilecek Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti sorgulanacak" iddiası

Öte yandan Cezayir sokakları gün boyu oylamanın devam ettiği saatlerde seçim karşıtlarının protestolarına sahne oldu.

Cezayirli aktivist ve avukat Mustafa Buşaşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu seçimle iş başına gelecek Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti sorgulanacak ve gösterilerimiz barışçıl şekilde devam edecek." dedi.

Ülkede ordu ve yönetim, şubat ayında başlayan ve Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren protesto dalgasını cumhurbaşkanlığı seçimleriyle sonlandırmak istiyor. Ancak, Cezayir sokağı ve muhalefeti, yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmasına itiraz ediyordu.

Buteflika'nın adamları oy pusulasında

Oy pusulasında yer alan 5 adayın, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde devletin ve siyasetin üst kademelerinde yer almış olması halkın tepkisini çeken diğer bir nokta.

"Buteflika müttefiki" şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik Partisinin Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere oy pusulasında 5 isim yer aldı.

Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla bir kitlesel protesto dalgasına sürüklendi. Buteflika'nın, ordunun uyarılarıyla nisan ayında istifa etmesine rağmen gösteriler durmadı.

Kaynak: AA