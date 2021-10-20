Yunanistan'ın yaptığı savunma anlaşmalarına ülke içinden tepki
Yunanistan'ın, Fransa ve ABD ile imzaladığı savunma anlaşmaları ülkedeki muhalif gruplar tarafından tepkiyle karşılandı.
Atina'da, silahlanma politikasını protesto eden muhalif gruplar, savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında iş birliğini öngören anlaşmalara tepki gösterdi.
“Fransa-Yunanistan anlaşmasına hayır” pankartı taşıyan protestocular,
ABD'nin ülkede askeri yığınak yapmasını da eleştirdi.
Yunanistan'da muhalefet partileri de anlaşmalara tepkili.
Muhalefet partileri, Atina'nın anlaşmalarla kazandığından daha fazlasını kaybedeceği görüşünde.
Ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri Aleksis Çipras, Başbakan Miçotakis'i hedef almış, "Yunan topraklarında süresiz askeri tesisler tahsis eden ilk başbakan oldu" ifadesini kullanmıştı.
Syriza’dan yapılan açıklamada da anlaşmanın Yunanistan’ı Karadeniz’deki tehlikeli gerilimlerin aktörü haline getireceğine dikkat çekilmişti.
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