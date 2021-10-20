Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taliban aracına bombalı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçlerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Afganistan'da yetkililerden alınan bilgiye göre, Kabil'in Dehmezeng kavşağındaki Taliban güçlerine ait araca el bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Görgü tanıkları ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını öne sürdü.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Taliban Kabil
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