Almanya'da Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arend-Adolf G. ve Achim A. adlı iki Alman, Münih yakınlarındaki Breisgau-Hochschwarzwald bölgesinde özel harekat polisinin katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

Arend-Adolf G. ve Achim A'nın paramiliter grup kurup Yemen'deki savaşa göndermek istedikleri ve bunun için çalışacak her askere aylık 40 bin euro ücret teklif ettikleri aktarıldı.

Suudi Arabistan makamları dönüş yapmadı

150 kişilik paralı asker kuvveti oluşturma planları üzerinde çalışıldı.

Askerlerin kuracakları özel şirket statüsündeki askeri gücü Yemen'deki yasa dışı özel görevler için Suudi Arabistan hükümetine teklif etmek istedikleri ancak Suudi Arabistan makamlarının söz konusu kişilere dönüş yapmadığı belirtildi.