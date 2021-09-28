Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile yeni silah anlaşmaları imzalamadan önce Yunan devlet televizyonu ERT’ye verdiği özel röportajda, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi gerekliliğini vurgulayarak, “Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullandı.

Ancak Yunanistan’ın son yıllarda yaptığı anlaşmalar durumun tam da böyle olmadığını gösteriyor.

1996 yılında Türkiye ile yaşadığı Kardak krizinden sonra silahlanma yarışına giren Yunanistan, 2008 yılından itibaren boğuştuğu ekonomik kriz nedeniyle silah alımlarını durdurmak zorunda kaldı.

Son yıllarda ise ekonomik krizin etkilerinin kısmen azalmasıyla Atina yönetimi, üst üste silah anlaşmaları imzalamaya başladı. Miçotakis, Eylül 2020’de Yunan Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık gücünün artırılmasını öngören 10 yıllık silahlanma projesini açıkladı. 10 yıllık silahlanma programının 10 milyar euro düzeyinde olacağı belirtiliyor.

İşte, Yunanistan’ın son yıllarda imzaladığı silah anlaşmaları…

2017 ABD: F-16 modernizasyonu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Ekim 2017’de Yunan Hava Kuvvetlerinin elindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için 2,4 milyar dolarlık bir satışa onay verdi. 6 Kasım günü ise ABD’li Lockheed Martin şirketi, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait 4 adet P-3B Orion deniz karakol ve gözetleme uçağının modernizasyonu için 260 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Savunma Sanayii Analisti Arda Mevlütoğlu’nun Anadolu Ajansı’nda yer alan yazısına göre, ABD ile başlatılması planlanan modernizasyon projesi Block 50, Block 52 ve geliştirilmiş Block 52 modeli toplam 123 F-16’nın kapsamlı bir yenileştirmeden geçirilmesini kapsıyor.

Proje ile uçakların, F-16’nın en son modeli olarak geliştirilen F-16V seviyesine çıkarılması öngörülüyor. F-16V, üretici firma Lockheed Martin tarafından başta Hindistan olmak üzere aktif bir şekilde pazarlanan, yeni nesil silah ve algılayıcı sistemlerle donatılmış bir F-16 türevi.

2020 Fransa: 18+6 Rafale savaş uçağı

Yunanistan geçtiğimiz yıl Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacağını duyurdu.

Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Selanik’te yaptığı konuşmada, “Geçen yıl burada (Selanik) 18 adet Rafale savaş uçağı satın alımını açıklamıştım. Bu sayı, kısa sürede 24 olacak” dedi.

[Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Rarele savaş uçaklarının teslim töreninde. Fotoğraf: AFP]

Fransa’dan alınacak ek 6 adet Rafale savaş uçağının maliyeti 800 milyon euro civarında.

Yunan yönetimi geçtiğimiz yıl ağustos ayında, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ardından 10 milyar euro’luk bir bir silahlanma programı açıklamıştı.

Fransa’ya silahları ile birlikte maliyeti 2,3 milyar euro’yu (silahsız 1,9 milyar euro) bulan, 12’si kullanılmış, 6’sı da yeni olmak üzere toplam 18 Rafale savaş uçağı sipariş etmişti.

Kullanılmış 6 adet Rafale, aralık ayında toplu olarak Yunanistan’a götürülecek. Rafale uçakları, Atina’ya yakın Tanagra Hava Üssü’nde konuşlandırılacak.

2021 İsrail: Heron 1 tipi İHA

Yunanistan’ın geçen haziran ayında İsrail’den kiraladığı Heron 1 tipi insansız hava araçları (İHA), İskiri (Skyros) Adası’nda yer alan 135. Muharip Filo Komutanlığı’nda görüntülenmişti.

İsrail, 2020'de 2 yıl süren müzakerelerin ardından Yunanistan’a 3 yıllığına 2 adet Heron İHA kiralanması için sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Anlaşmaya göre, kiralama süresinin sona ermesinin ardından Yunanistan’ın sistemleri satın alma hakkı da var.

2021 İsrail: Spike füzeleri

İsrailli Elbit Systems, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan AH-64A Apache taarruz helikopterlerini Spike füzeleriyle modernize etmeyi amaçlıyor.

Elbit Systems, Yunan ordusuna ait 19 adet AH-64A Apache taarruz helikopterini, SPIKE-NLOS ve SPIKE ER2 Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemlerinin entegrasyonu ile TADS/PNVS hedefleme sisteminde bulunan sensörlerin değiştirilmesini içeren bir modernizasyona tabi tutmayı teklif ediyor. Söz konusu modernizasyon faaliyetinin bedelinin ise 35 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

2021 Almanya: Ağır Torpido

Yunanistan’ın tedarik edeceği SeaHake mod 4 tipi Ağır Torpidolar, Yunan Donanması envanterindeki Type 209 ve Type 214 tipi denizaltılarda kullanılacak.

Toplam 44 torpido tedarik edecek Yunanistan, bunun için 110 milyon euro değerinde bir ödeme gerçekleştirecek.

[Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Elysee Sarayı'nda silah anlaşması için bir arada. Fotoğraf: AFP]

2021 Fransa: Fırkateyn

Son olarak ise Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacağını duyurdu. Anlaşma, bugün Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinden sonra duyuruldu.

Belharra sınıfı fırkateynlerin Fransa'da üretileceği belirtildi.

Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "anlaşmanın iki ülke arasındaki güvenin bir göstergesi" olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki "stratejik ortaklığın" güçlendirilmesi kapsamında verilen 3 fırkateyn siparişi için askeri sözleşme imzalandı.