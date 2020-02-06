Yunanistan'ın darbettiği göçmenlere Edirneli köylüler el uzattı
Haber Giriş:
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere acımasız tavrı devam ediyor. Dondurucu havada botlara bindirilen 94 göçmen zorla Türkiye'ye gönderildi.
Önce darbedildiler, ardından kış ayazında botlarla nehre bırakıldılar...
Yunan askerleri, sınır hattındaki düzensiz göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi. Perişan haldeki göçmenler, sınırdaki Edirne'nin Kiremitçisalih köyüne sığındı.
Köy sakinleri donmak üzere olan düzensiz göçmenlere kapılarını açtı. Kıyafetlerinde kan, vücutlarında darp izleri bulunan göçmenler köy kahvesinde misafir edildi.
Durumu ağır olanlarhastaneye götürüldü
Kıyafetleri ıslanmış halde olanlara yeni giysiler verildi, karınları doyuruldu. Yaralı haldeki mültecilerden biri, battaniyeye sarılarak sobanın yanına yatırıldı.
Jandarma ekipleri, durumu ağır olan 2 göçmeni hastaneye götürdü. Diğer göçmenler il göç idaresine teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan yunan askerleri köy kahvesi düzensiz göçmenSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 14:10
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