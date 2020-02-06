İkinci Dünya Savaşı'nda 1942 yılının Ağustos ayında Nazi Almanya'sına ait bombardıman uçakları, Stalingrad'da (bugünkü ismiyle Volgagrad) bulunan bir tank fabrikasına hava saldırısı düzenledi.

Bombalanan fabrikada çalışan 13 yaşındaki Julia ve kız kardeşi 15 yaşındaki Rosalina, fabrikadan tahliye edildikleri sırada birbirlerinden ayrıldı.

Kız kardeşlerden biri, Sovyetler Birliği sınırları içerisinde Çelyabinsk'e, diğeri ise bugünkü Özbekistan'a gönderildi. Kız kardeşler, birbirlerini öldü sanıyordu ancak 78 yıl sonra, Rus polisin de yardımıyla kavuştu.

O gün fabrikaya gitmek istemedi

Yerel medyaya konuşan ve bugün 91 yaşında olan Julia, kız kardeşi Rosalina'nın (93) hava saldırısının olduğu gün fabrikaya gitmek istemediğini, bombardımanın ardından fabrikanın bulunduğu yere koşan Julia, fabrika binası yerine bir krater gördüğünü söyledi.

Ancak bombardımandan hemen önce Rosalina fabrikadan tahliye edilmişti. Julia da Stalingrad dışına çıkarıldı. Çelyabinsk'e gönderilen Rosalina, tanıdığı ve kız kardeşini bulabilecek olan herkese mektup göndermesine rağmen her hangi bir sonuç alamadı.

2014 yılında Rosalina, kardeşi Julia'yı bulmak için Rusya'da savaşın ayırdığı ailelerin bilgilerini toplayan internet sitesi "Bekle Beni"ye ilan verdi.

Bu yılın başlarına kadar bu ilana cevap gelmedi. Julia'nın torunu, ilanı görünce büyükannesinin İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolan kız kardeşi olabileceğini düşünerek ilana cevap verdi. Julia?nın torunu, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Büyükannem her zaman kız kardeşini aradı. Sadece yanlış yerde arıyordu ifadelerini kullandı.

Ardından, Julia'nın ailesi polise de başvurarak Rosalina'yı bulmaya çalıştı. Polis, verileri inceleyerek iki kadının İkinci Dünya Savaşı'nda ayrılan kız kardeşler olduğunu sonucuna vardı. Kız kardeşler, buluşmayı bir 'mucize' olarak nitelendirdi.

Buluşma ise Çelyabinsk'te Rosalina'nın evinde gerçekleşti. Ailelerin de bulunduğu ortamda iki kız kardeş karşılaştıkları anda ağlamaya başladı. Duygusal anların yaşandığı o anlar ise kameralarca kaydedildi.