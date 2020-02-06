Ukrayna’nın en zenginleri arasında yer alan Yahudi kökenli Ukraynalı iş adamı İgor Kolomoyskiy’nin sahibi olduğu medya grubunun televizyon kanalına, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de istihbarat servislerince düzenlenen operasyonda, ülkenin en prestijli televizyon kanallarından 1+1 kanalında geniş çaplı aramalar yapıldı.

SBU’dan yapılan açıklamalara göre, söz konusu kanalın başkent Kiev’deki ofisinde Ukrayna kamuoyunun yakından tanıdığı önemli isimlerin telefon görüşmelerine dair ses kayıtlarının ‘ST3’ tekniği ile kanunsuz şekilde ele geçirildiği ve arşivlendiği belirtiliyor.

Televizyon kanalının ana ofisinden ziyade, medya grubunda çalışan ve olayla ilgisi olduğu düşünülen muhabirlerin evlerinde de aramalar yapıldı.

"Bakanlar yalan makinesinden geçti"

Ülke gündemine oturan olayla ilgili SBU Başkanı İvan Bakanov tarafından basın mensuplarına bir çağrı yapıldı.

Yapılan çağrıda, gazetecilerin bu konu hakkında yaptıkları haberlerde sürecin düzgün işlemesine yardımcı olmaları gerektiği ve olayları manipüle etmemelerinin önemi vurgulandı.

Ayrıca Bakanov, bazı bakanların ve milletvekillerinin istihbarat görevlilerince ‘yalan makinesi’ testine tabi tutulduğunu ve üst düzey siyasilerin bunu anlayışla karşıladığı da açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde başbakanın istifasıyla sonuçlanan bir telekulak skandalı daha yaşanmıştı.

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk’a ait olduğu iddia edilen ve basına sızdırılan ses kayıtlarında, Gonçaruk’un Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin bazı politikalarını eleştirdiği anlaşılıyordu. Bunun üzerine Gonçaruk, Zelenkiy’e istifasını sundu ancak Zelenskiy ‘bir şans daha veriyorum’ diyerek Gonçaruk’un istifasını kabul etmemişti. Bu internete düşen ses kaydının da bahsi geçen televizyon kanalının arşivlerinden sızdırıldığından şüpheleniliyor.

Zelenskiy, başkanlık seçimlerinde 1+1 kanalından ve bizzat Kolomoyskiy’den çok ciddi destek almıştı. Siyasi yorumculara göre televizyon kanalında böyle bir arama yapılmasının, Devlet Başkanı Zelenskiy ile iş adamı Kolomoyskiy arasındaki ilişkinin bozulmasına yol açacağına işaret ediliyor.

Savcılık tarafından Ukrayna Ceza Kanunu’nun 359. maddesinin 3. Fıkrası’na (Bakanlar Kurulu’nda yasa dışı dinleme faaliyetleri) yönelik açılan soruşturma devam ediyor.