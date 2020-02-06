Fransa'da hükümetin çalışma yasasında yapmak istediği değişikliklere olan tepkiler ülke genelindeki grevlerin yayılarak devam etmesine sebep oluyor.

Başkent Paris'in en büyük çöp toplama ve dönüşüm merkezinde 2 haftadır iş yavaşlatma eylemi gerçekleştiriyor.

Toplanmayan çöpler ise sokaklarda dev yığınlar oluşturuyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te temizlik işçileri greve katıldı. Sokaklarda çöp yığınları oluşmaya başladı. Detayları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı. pic.twitter.com/Cotrd9z3M4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2020

Paris'teki çöp tolama merkezinde Her gün yaklaşık 2 bin ton çöpün 200 kamyonla taşındığı merkezde yılda 700 bin tona yakın atık dönüştürülüyor.

Hükümetin kanunlaştırmaya çalıştığı tasarıya tepki gösteren çalışanların başlattıkları grev, zaman zaman merkezde büyük çöp yığınlarının oluşmasına sebep oluyor.