Yunanistan, kaçak göçmenleri bölgeden uzak tutmanın yollarını arıyor.

Ege hattında uyguladığı güvenlik tedbirlerinden sonuç alamayan ülke, botların geçiş güzergahına yüzen bariyer yerleştirme kararı aldı.

Yunanistan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre söz konusu bariyer 2,7 kilometre uzunluğunda olacak.

500 bin euroya (yaklaşık 3,29 milyon TL) mal olacağı tahmin edilen ışıklı bariyerin, deniz üzerinde, 50 santimetre yükseklikte inşa edilmesi planlanıyor.

Projenin, yüklenici firmayla anlaşılması halinde 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Göçmenler yaşam mücadelesi veriyor

Yunanistan'a sığınan göçmenler, kapasitesinin çok üzerinde kişinin bulunduğu kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kötü koşullarıyla gündeme gelen kamplarda düzensiz göçmenler, soğuk, açlık ve su sıkıntısı gibi olumsuzluklara rağmen hayatta kalmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2019'da Yunanistan'a giriş yapan göçmen sayısını 59 bin 726 olarak açıklamıştı.

Kaynak: DailyMail, AA