İngiltere Avrupa Birliği'nden yarın ayrılıyor. Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasını kabul etti.

Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması, 49 "hayır" oyuna karşın 621 "evet" oyuyla kabul edildi.

Brexit Anlaşması'nın kabul edilmesi süreci, AB Konseyinde yapılacak oylama ile sonuçlandırılacak.

Oylamanın ardından 31 Ocak cuma gece yarısı itibarıyla AB'den ayrılacak İngiltere'nin 73 AP üyesi de koltuklarını boşaltacak.

İngiltere bayrakları Brüksel saatiyle yarın gece yarısında AB ofislerinden kaldırılacak. Aynı şekilde İngiltere'deki kurumlarda da AB bayrakları artık kullanılmayacak.

Brexit nedir? Brexit süreci nasıl işledi?

İngiltere basını İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını Britain'in ilk iki harfini ve çıkış anlamına gelen exit'i birleştirerek Brexit olarak adlandırdı.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere Avrupa Birliği'nden neden ayrılıyor?

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Ancak İngiltere'nin Birlik'ten çıkma isteği yeni değil.

1970’lerde İngiltere’de enflasyonun yükselmesi ve petrol krizi nedeniyle oluşan ekonomik buhran, ülke tarihinin ilk Brexit oylamasının kapısını açtı.

1975 yılında üyeliğe devam edip edilmemesi konusunda yapılan ilk referandumda halkın yüzde 67’si, Avrupa Topluluğu’nun bir parçası olarak kalma yönünde oy kullandı.

Ancak İngiltere’de “Avrupa şüpheciliği” hız kesmeden genişliyordu. Ülke, Avrupa Topluluğu’nun “geçinilmesi zor ortağı” olmakla ün salmaya başlamıştı.

İlerleyen yıllarda da AB bütçesine yaptıkları ödemelerden ve Brüksel kurallarına uymak zorunda olmaktan rahatsız olan İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda çıkma kararı verdi.