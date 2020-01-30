ABD tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların gerekçesi bu kez Kırım oldu.

Rusya’nın Kırım’ı ilhakından sonra Ukrayna’ya tam destek veren ABD, Rusya’nın Kırım’a atadığı birçok Kırımlı bürokratın ismini yaptırım listesine aldı.

Listede yer alan önemli isimler arasında Kırım Başbakanı Yury Gotsanyuk, Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev ve Sivastopol Yasama Meclisi Başkanı Vladimir Nemtsev bulunurken, Rusya Demiryolları şirketinin bürokrat ve müdürlerinin de isimlerinin yaptırım listesinde bulunduğu belirlendi.

ABD’li yetkililer, yaptırımlarla ilgili olarak “Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleriyle ülkeyi istikrarsızlaşmasından dolayı uygulanan yaptırımlar kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.