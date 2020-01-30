İngiltere Avrupa Birliği'ne veda ediyor
Haber Giriş:
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasını kabul etti. Oylamadan sonra üyeler İngiltere'ye İskoç halk şarkısı olan Auld Lang Syne'i söyleyerek veda etti.
İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit sürecinde sona gelindi. Ülke, yarın Birlik'ten resmi olarak ayrılacak.
Dün yapılan ayrılık anlaşması oylaması sonrası duygusal anlar yaşandı.
Oylamadan sonra el ele tutuşan üyeler İngiltere'ye veda amaçlı İskoç halk şarkısı olan Auld Lang Syne'i söyledi.
İngiltere bayrakları Brüksel saatiyle yarın gece yarısında AB ofislerinden kaldırılacak. Aynı şekilde İngiltere'deki kurumlarda AB bayrakları artık kullanılmayacak.
Kaynak: Reuters