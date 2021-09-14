Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da uçak kazası: 2 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İsrail'den kalkan eğitim uçağının Yunanistan'da düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yunanistan'da "Cessna 172" tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi öldü.
Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, İsrail'den kalkan "Cessna 172" tipi özel uçak, Sisam Adası'na gelirken Potokaki Pithagoriou yakınlarında denize düştü.
Sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu uçaktaki iki kişinin cansız bedenlerine denizde ulaşıldı.
Bölgede düşen uçağa ait enkaz parçaları da bulundu.
Etiketler: Yunanistan Uçak Kazası İsrail
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