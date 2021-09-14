Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Ohio eyaletinde yangın: 3’ü çocuk 5 kişi öldü
[Fotoğraf: AP]
ABD’nin Ohio eyaletindeki bir evde çıkan yangında 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Ohio eyaletinin Akron şehrinde sabah saatlerinde başlayan yangının kısa sürede bütün evi sardığı açıklandı.
Yangında, 5, 11 ve 16 yaşlarında 3 çocuk ile 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili incelemeler sürüyor.
Etiketler: ABD
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