Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
‘Quad Liderleri’ 24 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya gelecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beyaz Saray, "Quad Liderleri" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya liderlerinin ilk yüz yüze görüşmesinin 24 Eylül'de Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Eylül'de ilk yüz yüze Quad zirvesi kapsamında Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan Başbakanı Nerendra Modi ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.
Quad liderlerinin ilk kez mart ayında çevrim içi olarak bir araya geldiğini anımsatan Psaki, Biden yönetiminin Quad grubuna öncelik verdiğinin altını çizdi.
Zirve Hint-Pasifik bölgesine verilen önemin göstergesi
Psaki, söz konusu zirveye ev sahipliği yapmanın Biden yönetiminin Hint-Pasifik bölgesine ne kadar öncelik verdiğinin de göstergesi olduğuna işaret ederek, liderlerin COVID-19, iklim krizi, siber güvenlik ile özgür ve açık bir Hint-Pasifik konularını görüşeceğini söyledi.
Etiketler: Beyaz Saray ABD Avustralya Hindistan Japonya
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