Atina yönetimi Batı Trakya'da Türk azınlığın haklarını göz ardı etmeyi sürdürüyor.

İskeçe ve Gümülcine'de Yunan devleti tarafından atanan müftülerin Türk azınlığa ait okullara encümen heyeti başkanı olarak atanması büyük tepki çekti.

Devlet okullarında din öğretmeni olarak görev yapan azınlık mensubu bazı kişilerin de encümen heyeti üyeleri olarak atanması da eleştiriliyor.

"Uygulama kabul edilemez"

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümen Birliği yaptığı açıklamada Gümülcine ve İskeçe’deki medreselerin azınlık okulu olduğunu hatırlattı, encümen heyetleri ve velilerin rızası olmaksızın yapılan uygulamanın, "Türk azınlık tarafından kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

Birlik, bu konuda hukuki mücadele verileceğini duyurdu.

Yunanistan’da kısa bir süre önce, İskeçe ve Gümülcine’deki Türk azınlığa ait medreselerin isimleri değiştirilmiş, 'azınlık' kelimesi çıkarılarak yalnızca "Müslüman" kelimesi bırakılmıştı.