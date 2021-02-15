Polis şiddeti, kamplardaki olumsuz ve yetersiz koşullar, şimdi de dondurucu soğuk...

Yunanistan'da sığınmacı dramı sürüyor.

Sığınmacılar eylül ayında Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampının yanmasının ardından Kara Tepe kampına götürüldüler. Burada da soğuk hava şartlarına karşı dayanıksız çadırlara yerleştirildiler.

Sığınmacılar dondurucu soğukla mücadele ediyor

12 binden fazla sığınmacı sıfırın altındaki hava sıcaklığı nedeniyle zor günler yaşıyor.

Olumsuz koşullardan en çok hamile kadınlar ve çocuklar etkileniyor.

Kamptaki sığınmacılar başka birçok sorunla karşı karşıya. Elektrik yok, sağlık ve güvenlik sorunları ise üst seviyede.

Kampın, eski poligon alanına kurulduğu ortaya çıkmıştı

Kara Tepe kampı ekim ayından bu yana aşırı yağışlar nedeniyle birçok kez su altında kaldı.

Elverişsiz koşullar sebebiyle yoğun eleştiri alan kampın eski poligon alanına kurulduğu ortaya çıkmış, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise bunu kabul edilemez olarak nitelemişti.