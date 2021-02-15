PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Münbiç ilçesini, terör eylemleri için üs olarak kullanmayı sürdürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG işgalinde tuttuğu Münbiç'ten, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'ın doğusundaki Um Adese ve Sükkeriyye köylerine, havan topu ile saldırı düzenledi.

Saldırıda, Um Adese'de 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin 8 Şubat'ta da Bab ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısı sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralanmıştı.