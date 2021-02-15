Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristler, Bab'daki sivilleri havan topuyla hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin, Bab ilçesine bağlı Um Adese ve Sükkeriyye köylerine düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.
PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Münbiç ilçesini, terör eylemleri için üs olarak kullanmayı sürdürüyor.
Terör örgütü PKK/YPG işgalinde tuttuğu Münbiç'ten, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'ın doğusundaki Um Adese ve Sükkeriyye köylerine, havan topu ile saldırı düzenledi.
Saldırıda, Um Adese'de 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin 8 Şubat'ta da Bab ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısı sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralanmıştı.
Etiketler: PKK/YPG Rusya Fırat Kalkanı Harekatı
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