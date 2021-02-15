Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Avrupa Birliği, 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından katledildiğine ilişkin can sıkıcı haberleri gördüklerini aktardı.
Stano, "Türk halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek ve kurbanların ailelerine acılarını en samimi şekilde paylaştığımızı ifade etmek isteriz" ifadesini kullandı.
Etiketler: Avrupa Birliği Terör Örgütü Irakın Kuzeyi
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