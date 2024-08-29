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Dünya
AA 29.08.2024 22:37

Yunanistan'da sahile vuran binlerce ölü balık, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı

Yunanistan'ın orta kesiminde bulunan Volos kentinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplamasının ardından çevreye yayılan yoğun ve rahatsız edici koku, hem bölge sakinlerini hem de turizm sektörünü zor durumda bıraktı.

Yunanistan'da sahile vuran binlerce ölü balık, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı

Balık ölümlerinden kaynaklanan kötü koku Volos kentindeki işletmelerin ticari faaliyetlerini olumsuz etkilerken, esnaf kokunun dayanılmaz hale geldiğini ve turizme büyük darbe vurduğunu belirtiyor.

Volos Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, Volos'un sahil kesiminde ticari aktivitelerin son 3 günde yüzde 80 oranında azaldığı ve bazı işletmelerin kapılarını geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Yunan basınına konuşan Otelciler Birliği yetkilileri, ortaya çıkan sorunun bölgenin imajını zedelediğini belirterek, sorumlulara karşı dava açmayı ve tazminat talep etmeyi düşündüklerini kaydetti.

Diğer yerel kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini belirten yetkililer, önlem alınmaması halinde turizmin ciddi bir tehditle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Bölge sakinlerinden Georgia Frangula, "Balık ölümleri yaşandığı zaman ben Almanya'daydım. Felaketin boyutunun bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim" dedi.

100 tonun üzerinde ölü balık toplandı

Ülke basınında çıkan haberlerde, balıkların Volos kenti yakınlarında bulunan Karla Gölü'nden geldiği belirtilirken, gölün 1962’de sıtmayla mücadele kapsamında kurutulduğu ancak geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sellerin gölün tekrar dolmasına neden olduğu aktarıldı.

Uzmanlara göre, göl suları tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasit Körfezi'ne itti ve bu, balık ölümlerine yol açtı.

Öte yandan Yunan yetkililer, kilometrelerce uzanan ölü balık yığınlarından şu ana kadar 100 tonun üzerinde balık toplandığını bildirdi.

Volos sahilinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balık deniz yüzeyini kaplamıştı.

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