Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2024 20:35

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırılarında yaşanan yeni can kayıplarına ilişkin Telegram hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Şeyh" ailesine ait bir evi bombaladı. Saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Abesan el-Kebira beldesinin Vadi Sabir bölgesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir çadırı bombaladı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da da Filistinli "Gandur" ailesine ait ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un batısındaki Asdaa Hapishanesi yakınındaki El-Emel Mahallesi'nde piknik alanında yaşayan yerinden edilmiş sivilleri insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi. Kaynaklar, yaralananların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi vermedi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Husiler: Hudeyde Limanı saldırısına verilecek karşılığın zamanlaması İsrail için sürpriz olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:45
Yunanistan'da sahile vuran binlerce ölü balık, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı
22:38
RTÜK Başkanı Şahin'den, Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama
22:34
Ukrayna bir F-16 savaş uçağının düştüğünü doğruladı
21:38
Bakan Fidan: Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz
21:18
Kolunu kaybeden İngiliz hastanın ağrıları Eskişehir'de hafifletildi
20:55
Sosyal medyadan kapora dolandırıcılığı yapan kişi tutuklandı
Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu
Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu
FOTO FOKUS
30 Ağustos zaferi anıtlarla yaşatılıyor
30 Ağustos zaferi anıtlarla yaşatılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ