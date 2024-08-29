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Dünya
AA 29.08.2024 20:31

Amerikalıların yarısı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sınırlandırılmasını istiyor

ABD'de yapılan güncel bir ankete katılan Amerikalıların yarısı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını "Filistinlilere karşı kullanılmayacak şekilde" sınırlandırması gerektiğini belirtti.

Amerikalıların yarısı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sınırlandırılmasını istiyor

ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Chicago Küresel İlişkiler Konseyi tarafından yapılan güncel bir anket, Amerikalıların Orta Doğu'ya ve özelde de Gazze'deki insani krize yönelik tutumlarına ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

Ankete göre, Amerikalıların yüzde 61'i, İsrail'e koşulsuz desteği dolayısıyla ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda tepki toplayan ABD'nin Orta Doğu'da "yapıcı ve olumlu" bir rol oynadığını düşündüğünü belirtti.

Anketin İsrail ve Gazze ile ilgili bölümündeki veriler ise Amerikan halkının yarıdan fazlasının "ABD'nin İsrail'e desteğini onayladığını" ancak aynı zamanda Filistinli sivilleri göz önünde bulundurarak bunun "sınırlandırılması gerektiğini" ortaya çıkardı.

Amerikalıların yüzde 53'ü, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını "Filistinlilere karşı kullanılmayacak şekilde" sınırlandırması gerektiğini belirtti.

Aynı katılımcıların yüzde 60'ı, esirler kurtarılana kadar ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının devam etmesini desteklediğini aktardı.

Verilerin ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlardan biri de Amerikalıların yüzde 30'unun "ABD'nin İsrail'i aşırı şekilde desteklediğini" düşündüğünü belirtmesi oldu. Benzer şekilde Biden yönetiminin bugüne kadar İsrail'e "çok fazla" silah yardımı yaptığını düşünenlerin oranı da yüzde 34 oldu.

Her 3 katılımcıdan 1'i de ABD'nin Gazze'ye yeterince yardım yapmadığını düşündüğünü kaydetti.

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