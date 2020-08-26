Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru haklarına sahip çıkması Yunanistan'ı telaşlandırdı. Atina yönetimi, Mısır ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı.

Uluslararası hukuku hiçe sayan anlaşma, oylama için Yunan parlamentosunun gündeminde.

Parlamentoya dilekçe sunulacak

Ankara'nın "yok hükmünde" kabul ettiği anlaşmaya Yunanistan içinden de tepkiler yükseliyor.

Irkçı Yunan Çözümü Partisi, anlaşmanın Yunan anayasasına aykırı olduğunu belirtti.

Partinin Genel Başkanı Kiryakos Velopoulos, anlaşmanın geçersiz sayılması talebiyle Yunan parlamentosuna dilekçe sunacaklarını açıkladı.

Sözde anlaşmanın, Rodos Adası'nın yarısını ve Meis adasının tamamını anlaşma dışı bıraktığı vurgulandı; 28'inci meridyenin doğusunda bulunan karasal Yunan topraklarının kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarının, Mısır tarafından tanınmadığına dikkat çekildi.

Bu şartlarda, anlaşmanın Yunan anayasasına aykırı olduğu savunuldu.

Yunan parlamentosundaki oylamada, Kinal Partisi'nin iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'ni destekleyeceği belirtiliyor.

Syriza Partisi'nin de her ne kadar muhalif görünse de "ulusal çıkar" gerekçesiyle oylamaya destek vereceği yorumu yapılıyor.