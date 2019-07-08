Yunanistan'da erken genel seçimin galibi, muhafazakar Kiriakos Miçotakis'in partisi "Yeni Demokrasi" oldu.

Yeni Demokrasi Partisi, tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etti.

Miçotakis, başkent Atina'da coşkulu kalabalığa seslendi, yatırımları artırmayı, vergileri azaltmayı taahhüt etti.

Yenilgiyi kabul eden Aleksis Çipras ise, kameraların karşısına geçerek Miçotakis'i kutladı.

Erdoğan ve Çavuşoğlu'ndan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kiriakos Miçotakis'i seçim zaferinden dolayı kutladı. Erdoğan görüşmede, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Miçotakis'i galibiyetinden dolayı kutladı.

Miçotakis bugün yemin ederek göreve başlayacak.

Peki yeni Başbakan'ı nasıl bir Türkiye dosyası bekliyor?

Miçotakis'in değişken Türkiye açıklamaları

Doğu Akdeniz'deki durum

Erken seçim kararının alınmasının ardından Yunan siyasiler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını seçim malzemesi yapmaya başladı.

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşı somut adımlar atılmasından yana olduklarını söyleyen Miçotakis, iktidara gelmeleri durumunda en kötü senaryoya hazır olacakları mesajını verdi.

Miçotakis, 14 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin ada sularında sondaj yapmakta ısrar etmesi durumunda Avrupa Birliği'ni (AB) yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

Mülteci sorunu

Ayrıca, yaklaşık 15 bin mültecinin Türkiye-AB mutabakatı kapsamında tutulduğu Ege adalarındaki kampları boşaltma vaadinde bulunan Miçotakis, Türkiye'ye iadelerin hızlandırılacağı sözünü vermişti.

Ancak Miçotakis, Çipras'ın Türkiye'yi hedef alan Doğu Akdeniz açıklamalarını da "konuyu dramatize etmemek" gerektiğini söyleyerek eleştirmişti.

Geçtiğimiz yıl da Savunma Bakanı Panos Kammenos'u, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimlerde “yangını körüklemekle” suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sert bir dille eleştiren Kammenos hakkında, "Ne dediğini kontrol edemiyor ve gereksiz yerde yangını körüklüyor" demişti.

Kaynak: TRT Haber, AA