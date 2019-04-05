Yunanistan'dan iltica talep ettiler, aylarca beklediler ama Yunan makamlarından yanıt alamadılar.

Kötü yaşam koşullarına daha fazla dayanamayan göçmenler, Makedonya sınırının açılacağı ve kuzeydeki AB ülkelerine gidebilecekleri yönündeki söylentiler üzerine yola düştüler.

Yunan makamları söylentileri yalanlasa da göçmenler Makedonya sınırına akın ettiler.

Yunan polisinden sert müdahale

Selanik’in kuzeyindeki Diavata göçmen kampı yakınındaki tarlada çadır kurdular ancak sayıları artınca gerilim tırmandı. Yunan polisi, aralarında çocuklarında olduğu sınırı geçmek isteyen göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polisin sert müdahalesine bir göçmen, kucağına aldığı kızını polislere doğru iterek tepki gösterdi.

Çocuklar ise ortasına düştükleri çatışmaları küçük dünyalarında kabullenemediler.

Yaşlarının küçük ama yüreklerinin büyüklüğünü gösterdiler. Gerilimin düşmesinin ardından kendilerine gazla müdahale eden polise kır çiçekleri verdiler.

Yunan makamları çıkan olaylarda bir göçmenin gözaltına alındığını, bir polisin de yaralandığını açıkladı. Larisa’da ise tren istasyonunu işgal eden göçmenler seferleri iptal ettirdi. Yaklaşık 300 göçmen Makedonya sınırındaki İdomeni’ye gitmek istiyor.

Kaynak: TRT Haber, AA