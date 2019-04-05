Almanya'da iki hafta önce 6 kenti alarma geçiren tehdit mektuplarıyla ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

Belediye binalarını bombalama tehdidinde bulunan şüpheli, Schleswig-Holstein eyaletinde yakalandı.

Aşırı sağcı olduğu belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramada, elektronik posta yoluyla yapılan tehditlere ilişkin ipuçları bulundu.

Geçen yıldan bu yana Almanya'da pek çok kişiye, resmi kurumlara elektronik posta yoluyla tehdit mektupları gönderilmişti.

Son olarak aralarında gazeteci, politikacı ve sanatçıların da olduğu 200'den fazla kişi posta yoluyla tehdit edilmişti.

Kaynak: TRT Haber