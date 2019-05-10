Son yıllarda keşfedilen zengin doğal kaynaklar enerjide dışa bağımlılığı azaltmak isteyen güçleri Doğu Akdeniz’e yöneltti.

Bölgede aramalar ilk olarak İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde sonuç verdi.

2009’da Tamar’da, 1 yıl sonra da Levant Havzasında 900 milyar metreküplük hidrokarbon rezervi bulundu.

2011’de de Kıbrıs açıklarında 198 milyar metreküplük Afrodit sahası keşfedildi.

Doğu Akdeniz'deki rezerv miktarı

-Levant Havzası'nda 1,7 milyar varillik petrol ve 3,45 trilyon metreküp gaz tespit edildi.

-2015'te Mısır'daki Zohr'da 850 milyar metreküplük gaz bulundu

-Şubat 2019 Kıbrıs açıkları 10. parselde 141 ila 226 milyar metreküp hidrokarbon keşfedildi.

Türkiye'nin 572, Avrupa'nın 180 yıllık gaz ihtiyacı karşılanabilir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı tutumu bölgede gerilimi tetikledi

Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra bölgede İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve Lübnan arama çıkarma faaliyetini sürdürüyor. Ancak Kıbrıslı Rumlar Türk tarafının bölgedeki hakkını çiğneyerek problemi ekonomiden çok siyasi bir zemine oturtarak gerilime yol açıyor.

Rum yönetimi, ilan ettiği münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası enerji firmalarına ruhsat verdi. Doğalgazın taşınmasında da Türkiye ve Kıbrıs Türklerini dışlama girişimi başlattı.

İtalya, Yunanistan ve İsrail ile East Med (İİST MED) boru hattı projesini imzaladı. Proje, İsrail kıyılarından çıkarılan gazın Güney Kıbrıs ve Girit üzerinden Yunanistan’a taşınmasını öngörüyor. Boru hattının İtalya’nın Otranto bölgesine ulaşması planlanıyor.

Uzmanlar ise güzergahın çok uzak ve aşırı maliyetli olduğunu vurguluyor.

Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Türkiye'nin de bölgede hakkı var

Rumların tek taraflı tutumuna karşılık Türkiye ve KKTC 21 Eylül 2011'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzaladı. Nisan 2017'de Barbaros sismik gemisi Lefkoşa’nın verdiği ruhsat bölgelerinde çalışmalara başladı.

Fatih sondaj gemisi de bölgede faaliyete geçince Rumlar hazmedemedi.Gemi mürettebatını tutuklamakla tehdit etti. Oysa ki Yunanistan diplomasisinin en tepesinde görev yapmış ve yapan isimler de Türkiye'nin hakkının farkında.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ve Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye'nin bu bölgeden dışlanamayacağını ve bu sürece dahil olmasını istediklerini açıklamalarında belirttiler.

Bu itiraflar ise Yunan muhalefetinde tepkiye yol açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de soydaşlarımızın haklarını arıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Özellikle de Doğu Akdeniz’de, Güney Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hakları neyse bu haklarını orada garantör bir ülke olarak aramanın gayreti içindeyiz." açıklamalarından da anlaşıldığı gibi Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz'de var olan haklarını korumakta kararlı.

Kaynak: TRT Haber