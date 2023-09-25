Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2023 20:44

Yunanistan'da leptospiroz salgını ihtimaline karşı tedbir alınması istendi

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY), Kerkira Adası'nda leptospiroz salgını ihtimaline karşı çalışma başlatılmasını istediği duyuruldu.

Yunanistan'da leptospiroz salgını ihtimaline karşı tedbir alınması istendi
[Fotoğraf: Eye of Scıence/Scıence Photo Lıbrary]

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, 22 Eylül'de Kerkira Adası'nda hayatını kaybeden bir kişinin ölüm nedeninin bakteriyel bir hastalık olan leptospiroz olduğu belirtildi.

EODY, mayısta da Kerkira'da bir kişinin leptospiroz nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, Bölge Valiliği Sağlık Genel Müdürlüğünden salgın hastalık ihtimaline ilişkin araştırmada bulunmasını ve dezenfeksiyon ile haşere ilaçlama çalışması yapmasını istedi.

Leptospira adı verilen bakterilerin neden olduğu leptospiroz hastalığı, hiçbir belirti vermeyebileceği gibi, baş ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş, akciğerde kanama, menenjit gibi belirtiler de gösterebiliyor.

Özellikle fare gibi kemiricilerden bulaşan leptospiroz nadir de olsa insandan insana da geçebiliyor.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
Almanya, Başbakan Scholz'un sözlerini Polonya'nın iç işlerine müdahale olarak görmüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:44
İstanbul için fırtına uyarısı
21:42
Irak’ta askeri helikopter düştü: 2 yaralı
21:31
Macaristan Başbakanı: İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için aceleye gerek yok
21:25
Ankara'da 2 kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı
21:21
Antarktika'da, araştırmacıların şort giymesine sebep olan sıcaklıklara ilişkin araştırma yayımlandı
21:09
Fransa'da Danıştay okullardaki abaya yasağının devam etmesine karar verdi
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ