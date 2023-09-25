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Dünya
İHA 25.09.2023 20:36

CENTCOM: DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.

CENTCOM: DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı
[Fotograf: AP]

ABD’nin terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonları devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığı duyuruldu. Operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi DEAŞ’lıların yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, DEAŞ’ın kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi. 

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