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Dünya
AA 25.09.2023 20:02

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "benzeri görülmemiş" lüks dağ turizmi projesini başlattı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ülkenin güneybatısındaki Es-Sevde bölgesinde inşa edilecek Es-Sevde Zirveleri adlı lüks turizm projesinin ana planını başlattığı bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "benzeri görülmemiş" lüks dağ turizmi projesini başlattı
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, söz konusu proje, ülkenin en yüksek dağında; deniz seviyesinden 3 bin 15 metre yükseklikte lüks bir dağ turizm destinasyonu geliştirmeyi hedefliyor.

Haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın, "Es-Sevde Zirveleri, benzeri görülmemiş bir yaşam deneyimi sunarak lüks dağ turizminin yeni yüzünü yansıtacak. Proje, Suudi Arabistan 2030 vizyonunun hedeflerine ulaşılmasına, turizm ve eğlence sektörünün kalkınmasına katkıda bulunacak" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Projenin maliyetine ilişkin bilgi verilmezken Veliaht Prens Bin Selman, projenin kümülatif gayri yurt içi hasılanın yaklaşık 29 milyar riyalden (yaklaşık 7,73 milyar dolar) fazla artmasına katkıda bulunarak ülke ekonomisinin büyümesine destek olacağını, doğrudan ya da dolaylı şekilde binlerce kişiye iş istihdamı sağlayacağını aktardı.

Yıl boyunca iki milyon ziyaretçiye lüks konaklama hizmetleri sunacak Es-Sevde Zirveleri Projesi, genel plan tasarımlarında yerel medeniyet kimliğini esas alacak ve farklı lokasyonlardaki 6 ana alanı kapsayacak.

Ana planın detaylarına göre, 2033'e kadar 2 bin 700 otel odası, 1336 konut, 80 bin metrekarelik ticari alan tamamlanacak.

Es-Sevde Zirveleri ana planının ilk aşamasının 2027 yılında tamamlanması bekleniyor. İlk aşama, 940 otel odası, 391 konut ve 32 bin metrekare ticari alanın geliştirilmesini içeriyor.

Es-Sevde Zirveleri, Suudi Arabistan'ın güneybatısında Kızıldeniz'e paralel uzanan Asir Dağları içerisindeki geniş bir orman ve dağ alanı üzerinde yer alıyor.

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