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Dünya
İHA 25.09.2023 19:41

Kosova’da polis ile Sırp grup arasındaki çatışma sona erdi: 5 ölü

Kosova’nın kuzeyinde silahlı Sırp grup ile polis arasında dünden bu yana devam eden çatışma sona ererken, çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Kosova’da polis ile Sırp grup arasındaki çatışma sona erdi: 5 ölü
[Fotograf: Reuters]

Kosova'da Kuzey Mitroviça’da yer alan Leposavic sınır bölgesinde dün polis ile silahlı Sırp grup arasında çıkan çatışma sona erdi.

Çatışmada 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 6 saldırgan gözaltına alındı. Dünden bu yana devam eden çatışmada 1’i polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Kosova polisi tarafından yaralı olarak gözaltına alınan Sırp saldırganlar ise hastanede tedavi altına alındı.

Sırp Ortodoks Kilisesi, Banyska Manastırı’na konuşlanan silahlı Sırpların gece saatlerinde manastırı terk ettiğini belirterek, saldırganların nereye gittiklerinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Dün ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi

Kosova polisi tarafından manastır ve bölgede birçok eve yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kosova Emniyet Müdürü Gazmend Hoca yaptığı açıklamada, düzenlenen baskınlarda 1 ağır zırhlı araç, 24 araç, 2 motosiklet, 150 patlayıcı madde, dinamit, 23 elektrikli fünye, 20'ye yakın susturucu ve 230'un üzerinde şarjör, 4 güvenlik kamerası, 3 dron, 30 AK-47 tipi tüfek, 6 makineli tüfek, 29 dolu fişek, 21 kurşun geçirmez yelek, 2 telsiz ve 100'den fazla askeri üniformanın ele geçirildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

“Sırbistan'dan bu teröristleri derhal Kosova makamlarına teslim etmesini istiyoruz”

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ise yaptığı açıklamada, yaralı olan 6 saldırganın Sırbistan’daki Novi Pazar Hastanesi’nde tedavi altına alındığına dair bilgilerinin olduğunu belirterek, "Şu ana kadar edinilen bilgilere göre 6 yaralı terörist Novi Pazar Hastanesi’nde tedavi görüyor ve Sırbistan'dan bu teröristleri derhal Kosova makamlarına teslim etmesini istiyoruz” dedi.

Kosova'nın kuzeyindeki çatışma

Kosova'nın kuzeyinde 30 kişilik silahlı Sırp grup, dün Kuzey Mitroviça'da yer alan Leposavic sınır bölgesindeki Zveçan Belediyesi'ne bağlı Banjska köyü girişindeki köprüye iki adet plakasız kamyon ile barikat kurarak trafiği kapatmış ve ihbar üzerine bölgeye giden polislere ateş açmıştı.

Açılan ateş sonucu 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Saldırganlar daha sonra Banyska Manastırı’na konuşlanmıştı.

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