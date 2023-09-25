Meloni, Almanya'nın düzensiz göçmenleri kurtaran STK'leri destekleme kararını "şaşkınlıkla" karşıladı

Avrupa Birliği'nin (AB) iki önde gelen üyesi İtalya ve Almanya arasında düzensiz göç konusundaki anlaşmazlık devam ediyor.

Lampedusa Adası üzerinden göç akınına maruz kaldığı sırada İtalya ile "Dublin Anlaşması"nın şartlarına uymadığı gerekçesiyle "gönüllü göçmen paylaşım mekanizması"nı durduran Almanya'nın son olarak Akdeniz'de kurtarma operasyonu yapan STK'leri destekleme kararına, İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin başbakanı Meloni'nin de tepki gösterdiği ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Meloni, Alman mevkidaşı Scholz'e, Almanya'nın aldığı son karara ilişkin 23 Eylül'de bir mektup gönderdi.

Meloni mektubunda, "Hükümetinizin, İtalyan hükümetiyle koordinasyon olmadan Akdeniz'de kurtarma çalışmaları yapan ve onları İtalyan topraklarına getirmekte görev alan STK'leri önemli fonlarla desteklemeye karar verdiğini şaşkınlıkla öğrendim" ifadesini kullandı.

İtalya'nın son haftalarda olağanüstü göç baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Meloni, İtalya'ya somut destek sağlamakla ilgilenen AB milletlerinin, göç olgusuna yapısal çözümler üretmesinin ve transit ülkelerle çözüme odaklanmasının önemli olduğunu aktardı.

Başbakan Meloni, mektubunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 17 Eylül'de Lampedusa'yı ziyaret etmesinin ve bunun sonucunda AB ile Tunus arasında 16 Temmuz'da imzalanan mutabakatın uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin önemli olduğunun altını çizdi.

Meloni'nin mektubunda ayrıca Scholz'e kendisiyle mümkün olan en kısa sürede bu konuyu yüz yüze tartışmaya hazır olduğunu ve bundan memnuniyet duyacağını da yazdığı belirtildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Berlin'e gidecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de dün Rai3 kanalına verdiği demeçte, perşembe günü Berlin'e gideceğini açıklamış ve "Alman mevkidaşımla Alman hükümetinin STK'leri finanse etme kararı hakkında konuşacağım. Bu tuhaf bir durum. Neden bu şekilde hareket ettiklerini anlamaya çalışacağız" demişti.

Almanya'nın, Akdeniz'de kurtarma operasyonu yapan STK'leri mali açıdan destekleme kararı almasına, Savunma Bakanı Guido Crosetto, dün La Stampa gazetesine verdiği röportajda tepki göstermiş, ve "Bu çok ciddi bir durum. Berlin böyle bir adımla, teoride 'dost' olabilecek bir ülkeyi zora soktuğunun farkında değilmiş gibi davranıyor. Bizim yardım taleplerimize karşılık yanıtları bu mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan, İtalya'da, göç karşıtı tezleriyle bir yıl önce iktidara gelen sağ koalisyon hükümetinin lideri Giorgia Meloni, bir televizyon kanalına yaptığı değerlendirmede, "Göç konusunda daha iyisini umuyordum. Çok çalıştık ama sonuçlar görmeyi beklediğimiz gibi değil. Bu çok karmaşık bir sorun ama eminim ki bu konunun temeline ineceğiz. Bu konu ikinci bir aşamayı hak ediyor" yorumunu yapmıştı.