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Dünya
AA 25.09.2023 17:35

ABD, Cook Adaları ve Niue'yi resmi olarak tanıyacak

ABD, Pasifik'teki Cook Adaları ve Niue'yi egemen ve bağımsız birer devlet olarak tanıyarak bu ülkelerle diplomatik ilişkiler tesis edecek.

ABD, Cook Adaları ve Niue'yi resmi olarak tanıyacak

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklamasında, Cook Adaları'nı ve Niue'yi egemen ve bağımsız devletler olarak tanıyacağını, iki ülke ile diplomatik ilişkilerin tesis edileceğini duyurdu.

ABD'nin Cook Adaları ile 2. Dünya Savaşı'na dayanan uzun bir işbirliği geçmişi olduğunu belirten Biden, bu ülke ile ilişki kurmanın, yasa dışı ve kayda geçirilmeyen balıkçılık ve iklim değişikliğiyle mücadele, ekonomik büyüme, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesinin tesisine imkan sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Niue'nin de Pasifik'te bölgenin sürdürülebilir kalkınması, güvenliği, deniz ve okyanusun korunması dahil "kritik ve yapıcı bir rol" oynadığını ifade etti. ABD Başkanı, Niue ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının iklim krizi, ekonomi gibi alanlardaki katkılarına işaret etti.

ABD'nin, Pasifik Adaları Forumu (PIF) ve Pasifik Topluluğu ile yakın işbirliği içinde çalışmayı planladığını kaydeden Biden, Pasifik'te aktif ve ilgili bir ortak olmak için attığı adımlardan bahsetti.

Biden, bu kapsamda Pasifik Adaları'na yönelik ilk ulusal stratejiyi duyurduğunu, PIF'e büyükelçi atadığına ve ilk ABD-Pasifik Adaları Zirvesi'ni gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

ABD Başkanı Biden, 2. ABD-PIF Zirvesi kapsamında bugün PIF ülkelerinin liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak.

ABD son dönemde Çin ile rekabeti kapsamında Hint-Pasifik'teki işbirliklerini geliştirmeye çalışıyor.

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