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Dünya
AA 25.09.2023 20:34

Yunanistan kötü hava koşullarının etkisine girdi

Yunanistan'ın sağanak ve doluya neden olan yeni bir kötü hava akımının etkisine girdiği duyurdu.

Yunanistan kötü hava koşullarının etkisine girdi
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Makedonya bölgesinde başlayan şiddetli yağışların ilerleyen saatlerde ülkenin batı, orta ve güney kesimlerine ilerleyerek şiddetini artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, eylül başında 750 bin dönümün üzerinde alanı sular altında bırakan sel felaketinin yaşandığı Tesalya bölgesi ile ülkenin orta kesimi ve Mora Yarımadası'nın kuzeyinin de yoğun bir yağışla karşılaşacağı tahminine yer verildi.

Uzmanların "Elias" adını verdiği yeni kötü hava akımı nedeniyle heyelan riskinin de yüksek olduğu kaydedildi.

Mora Yarımadasının kuzeyinde ve Korint civarında ise ceviz büyüklüğünde dolu yağışı başladı.

Kötü hava koşulları nedeniyle bazı tren seferleri de iptal edildi.

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