Almanya, Başbakan Scholz'un sözlerini Polonya'nın iç işlerine müdahale olarak görmüyor

Sözcü Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun Almanya'yı ülkesinin iç işlerine karışmaya çalışmakla suçlamasına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Polonya'dan yapılan açıklamalarla ilgili konuşmak istemediğini belirten Hebestreit, "Almanya'nın büyük ölçüde etkilendiği bir durumda Almanya Başbakanı'nın görüş belirtmesi gayet normaldir. Bunu herhangi bir seçim kampanyasına müdahale olarak görmüyorum" ifadesini kullandı.

Sözcü Hebestreit, Polonya tarafının bununla (Scholz'un sözleriyle) seçim kampanyası yapmak istediğine inandığını kaydetti.

Polonya'daki vize usulsüzlüğüne değinen Hebestreit, "Polonya hükümetine yoğun suçlamalar var. Polonya hükümeti bunu açıklığa kavuşturma sözü verdi. Avrupa Birliği (AB) düzeyinde buna ısrar ediyoruz" dedi.

Vizelerin para karşılığında satıldığına ilişkin suçlamaların önemsiz olmadığını vurgulayan Hebestreit, Başbakan Scholz'un aynı zamanda her ülkenin sığınmacıları kaydetmesi gerektiğini net bir şekilde ifade ettiğini belirtti.

Usulsüz vize iddiaları

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, ülkesinin Afrika ve Asya'daki konsolosluklarında usulsüz vize verildiğine dair iddialara Varşova yönetiminin açıklık getirmesi gerektiğini söyleyen Başbakanı Scholz’a sosyal medya platformu X hesabından yanıt vererek Almanya'yı ülkesinin iç işlerine karışmaya çalışmakla suçlamıştı.

Rau, "Almanya Şansölyesi'nin yetkisinin Polonya'da devam etmekte olan yargılamalarla ilgili olmadığı açıktır. Bu yöndeki açıklamalar, Polonya'nın iç işlerine ve ülkede devam etmekte olan seçim kampanyasına müdahale etme girişimine işaret etmektedir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Polonya'da 15 Eylül'de ülkeye giriş vizesi verilmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları gündeme gelmiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk görevden alınmıştı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin tüm konsolosluk temsilciliklerinde özel teftiş ve denetim yapılacağını bildirmişti.