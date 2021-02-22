Yunanistan, Kıbrıs Adası'ndaki Türklerin varlığına ve haklarına yönelik tepkisini bu kez bir çocuk dergisini toplatarak gösterdi.

"Psichogios" adlı bir yayınevinin çıkardığı dergide geçen ifadeler, buna gerekçe gösterildi.

"Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye aittir"



Derginin, "Öğreniyorum ve keşfediyorum: Avrupa" adlı bölümde, "Kıbrıs, Akdeniz adasıdır ve kuzey tarafı Türkiye'ye aittir. Başkenti Lefkoşa'dır" ifadesine yer verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bu temel bilgi, sosyal medyada bir kesimin tepkisini çekti.

Dergi toplatıldı

Yayınevi, derginin çevrim içi versiyonunu kaldırıldığını, dergiyi de piyasadan toplatacağını açıkladı.

Bu temel bilgiye "yanlışlıkla yer verildiği ve bunun da muhtemelen tercüme hatasından kaynaklandığı" ileri sürdü.