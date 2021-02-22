Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskoçya'da aşılama, hastaneye yatışları önemli seviyede azalttı
[Fotoğraf: AFP]
İskoçya'da ilk dozun ardından geçen 4'üncü haftada, hastaneye yatış riskini, Pfizer-BioNTech aşısının yüzde 85, Oxford-AstraZeneca aşısının da yüzde 94'e kadar azalttığı belirlendi.
Her iki aşının sonuçlarının birleştirildiğinde en yüksek risk gruplarından biri olan 80 yaş ve üzerindekiler arasında hastaneye kaldırılma riskinde de yüzde 81 azalma tespit edildi.
Baş araştırmacı Profesör Aziz Şeyh, "Sonuçlar, çok cesaret verici ve gelecek için iyimser olmamız adına harika nedenler sundu. Artık aşılamanın, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruma sağladığına dair tüm ülkeyi kapsayan kanıtımız var." dedi.
Çalışmada, 8 Aralık-15 Şubat arasındaki döneme ilişkin veriler incelendi. Bu süre zarfında İskoçya'da 1,14 milyon kişiye (nüfusun yüzde 21'i) aşı yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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