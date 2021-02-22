Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD'de 138 yıllık bina, yeni adresine böyle taşındı
ABD’nin Califorina eyaletine bağlı San Francisco kentinde 138 yıllık bir bina, 4 saat süren operasyonla yeni adresine taşındı.
2 katlı bina, eski konumuna 800 metre uzaklıktaki başka bir caddeye taşındı.
Operasyonun maliyeti 400 bin doları buldu.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: ABD
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