Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ayn İsa'da PKK/YPG saldırısı: 2 SMO askeri şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da Suriye Milli Ordusu askerlerini hedef aldı. Füze saldırısında Suriye Milli Ordusu'nda görevli 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
PKK/YPG'li teröristler Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa beldesindeki kontrol noktasına ısı güdümlü füzeyle saldırdı.
Suriye Milli Ordusu askerlerini taşıyan bir aracın isabet alması sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
Yaralı askerler Türkiye'ye sevk edildi
Yaralı askerler, Tel Abyad Hastanesi'ndeki müdahale sonrası Türkiye'ye sevk edildi.
Suriye Milli Ordusu, saldırının ardından belirlenen terör mevzilerini vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri de fırtına obüsleriyle bölgeyi ateş altına aldı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG Türk Silahlı Kuvvetleri
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