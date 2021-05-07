Hükümetin parlamentoya getirmeyi planladığı iş koşullarıyla ilgili yeni yasa tasarısı, bireysel iş sözleşmelerinde 8 saatlik mesai süresinin uzatılmasını ve hafta sonlarında da çalışılmasını öngörüyor.

Yunanistan'ın en büyük sendikalarının 24 saatlik grev çağrısı sonrasında Perşembe günü başkent Atina'daki parlamento binasının önünde 6 bin 500 kadar işçi ve memur toplandı.

Devlet televizyonu ERT'deki gazeteciler de protestoya katıldI. Şehirde hayat felç oldu.

Hükümetin memur ve işçilere yönelik yeni yasa tasarısı ile ilgili protesto, ülkenin 1 Mayıs kutlamalarına denk gelecek şekilde düzenlendi.

Ortodoksların Paskalya Bayramı nedeniyle 1 Mayıs kutlamaları ertelenmişti.

Sendikalar tepkili

Sendikalar, planlanan yasa tasarısının beş günlük çalışma programını kaldıracağını, standart çalışma gününe iki saat ekleyeceğini ve toplu sözleşmeleri engelleyeceğini belirtiyor.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) " Ülkenin büyük ölçüde hükümetin tercihleri nedeniyle derin bir sağlık ve ekonomik kriz içinde olduğu sırada tasarı çalışanlara ve haklarına doğrudan bir saldırı teşkil ediyor “ dedi.

Hükümet, yeni yasanın daha fazla esneklik getireceğini ve çalışma alışkanlıklarındaki değişiklikleri yansıtacağını belirterek, grev yapan işçilerin iddialarını yalanladı.

Ulaşım güçlükle sağlanıyor

Grev nedeniyle ülkede trenler ve halk otobüsleri çalışmıyor ve birçok kişiyi iş yerlerine gitmek için zorlanıyor.

Yunanistan'ın birçok adasına giden feribotlar demirlemiş durumda kaldı.