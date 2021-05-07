Abia Eyaleti Enformasyon Komiseri John Kalu, yaptığı açıklamada silahlı kişilerin, eyaletin Okigwe-Uturu kara yolunda Abia Eyalet Üniversitesinin (ABSU) öğrencilerini taşıyan minibüse saldırı düzenlediğini söyledi.

Kalu, saldırıda çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını, 2 öğrencinin ise kaçmayı başardığını ifade etti.

Kaçırılan öğrencileri kurtarmak için komşu eyalet İmo'daki güvenlik güçleriyle iş birliği içinde olduklarını aktaran Kalu, "Kamuoyunun ve ABSU topluluğunun sakin kalmalarını tavsiye ediyoruz çünkü mağdurların güvenliğini sağlamak için hiçbir kaynak ayırmayacağız" dedi.

Ocak ayından beri bu tür olaylar yaşanıyor

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez okullara saldırı düzenlenerek öğrenciler kaçırılmıştı.

Ülkede en son 20 Nisan'da silahlı kişiler tarafından, Kaduna eyaletindeki Green Field Özel Üniversitesine düzenlenen saldırıda 16 öğrenci kaçırılmıştı.

Nijerya'da okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.