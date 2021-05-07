Arılar, feromonlar gibi kimyasalları tespit etmek için mükemmel bir koku alma duyusuna sahipler.

Wageningen Üniversitesi'ndeki Hollandalı bilim insanları, arıların bu olağanüstü yeteneklerinden yararlandı.

COVID-19 ile enfekte olmuş örnekleri belirlemek için arılara eğitim verdi.

Arıları eğitmek için Pavlov'un Köpeği olarak bilinen ünlü deney kullanıldı.

Bir arı enfekte bir örnek tespit ettiğinde şekerli su ile ödüllendirildi.

Arıya virüsü tespit etmediği zaman ödül verilmedi.

Bilim insanları, arıların yeni tip koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebileceğini söylüyor bu da mevcut yöntemlerin bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyor.

Üstelik çok daha ucuz.

Virisün hızlı tespit eden yöntemler

Yeni tip koronavirüsün ayılmasının ardından, bilim insanları virüsü tespit etmek için daha iyi ve daha hızlı yöntemler bulmak için çalışıyorlar.

Fransa, Alfort Ulusal Veteriner Okulu'ndan araştırmacılar, köpekleri koltuk altlarını koklayarak virüs bulaşmış kişileri tespit etmek için eğitti.

Mart 2021'de yakın zamanda yapılan bir araştırma, özel olarak eğitilmiş köpeklerin pozitif COVID-19 vakalarını normal testlerden çok daha hızlı tespit edebildiğini buldu.