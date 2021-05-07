Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da vahşi doğadaki tüm canlılar tek tek sayılmaya başlandı
[Fotoğraf: Reuters]
Kenya, tarihinde ilk kez vahşi doğadaki canlıların ulusal çapta sayımına başladı. Kenya Turizm Bakanı Najib Balala, çalışmanın odak noktasının, tehlike altındaki türleri keşfedebilmek ve kaçak avlanmanın önüne geçmek olduğunu açıkladı.
Kenya Vahşi Hayat Servisi (KWS) yaptığı açıklamada, Shimba Tepeleri Milli Rezervi'nde başlayan sayımın ülkedeki yabani hayvanların sayısını ve dağılımını öğrenmeyi amaçladığını belirtti.
KWS, helikopterlerin de kullanılacağı sayımla canlı sayısı değişiminin izlenebileceğini ve tehditlerin görülebileceğini vurguladı.
"Kaçak avlanmanın önüne geçmek"
Kenya Turizm Bakanı Najib Balala da çalışmanın odak noktasının, tehlike altındaki türleri keşfedebilmek ve kaçak avlanmanın önüne geçmek olduğunu söyledi.
Çok sayıda milli parka ve rezerve sahip Kenya'da yüzlerce çeşit yabani hayvan doğal ortamlarında yaşıyor.
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