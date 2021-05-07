Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 11:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin roketine ilişkin Pekin'den açıklama geldi
[Fotoğraf: Reuters]
Kontrolden çıkan roketle ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin roketin bir tehlike oluşturmadığını öne sürdü.
Çin’den günler sonra konrolünü kaybettiği rokete dair açıklama geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin roketin bir tehlike oluşturmadığını iddia etti.
Roket parçalarının büyük bölümü düşüş sırasında yanacak diyen Sözcü, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin oldukça az olduğunu savundu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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