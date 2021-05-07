Çinli yetkililer, sağlık raporlarını göstermeleri ve ülkenin enfeksiyon riski düşük bölgelerinden gelmeleri şartı ile 38 dağcıya Everest'in zirvesine tırmanmaları için izin verildiğini açıkladı.

Öte yandan, dağcıların zirveye tırmanırken sosyal mesafe kurallarına uymaları ve düzenli ateş ölçümlerinden geçmeleri gerektiği kaydedildi.