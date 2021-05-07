İletişim kurma yetisini kaybetmiş insanlar için çığır açacak buluş geliyor.

Earswitch cihazı, nörolojik rahatsızlıkları olan kişilerin bir bilgisayar klavyesi kullanarak iletişim kurmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Cihaz Bath Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştiriliyor .

Motor Nöron Hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişiler için büyük umut olan cihaz, insanların kulaktaki tensör timpani kası adı verilen bir kası gererek klavyeyi kontrol etmelerini sağlıyor.

Hawking’inkinden farklı

Ekibin başındaki isim Dr. Nick Gompertz, hayatını kaybeden ünlü Profesör Stephen Hawking tarafından kullanılana benzer bir yardımcı klavye içeren bir prototip geliştirdi.

Ancak Hawking’in iletişim cihazı, yanağındaki bir kası germesine bağlıyken, bu yeni cihaz kulaktaki bir kası kullanıyor.

Mucizevi kas her durumda çalışıyor

Tensör timpani kası, vücuttaki en küçük kaslardan biri.

Kasın kulak zarını yüksek sesten korumaya yardımcı olduğu düşünülüyor.

Bu kasın felç geçiren ve nörolojik hastalığı olanlarda işlevini koruduğu düşünülüyor.

Bu hastalarda durum zamanla kötüleşiyor ve mevcut yardımcı cihazlar kullanılamaz hale geliyor.

Yeni Earswitch cihazının, rahatsızlıkların en ciddi döneminde bile kullanılabileceği belirtiliyor.