İki bakanın gündeminde İsrail'in bölgede artan şiddet eylemleri var. Konuk Bakan, Filistin'de yaşananları ilk ağızdan iletecek.

Mevlüt Çavuşoğlu ve Riad Malki, İsrail'in tutumunu değerlendirecek.

Bir diğer önemli başlık ise ertelenen Filistin seçimleri olacak. Görüşmelerde bu konu da detaylı bir şekilde ele alınacak.

19.15'te basın toplantısı

Koronavirüsle mücadele de yine gündemdeki bir diğer başlık olacak. Vatandaşlarının büyük bölümünü aşılayan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'ne de koronavirüs aşısı sağlamıyor.

Çavuşoğlu ve mevkidaşı 19.15'te ortak basın toplantısı düzenleyecek.